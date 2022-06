Motori: 2-3 luglio "Green Endurance" di Ac Treviso

(ANSA) - TREVISO, 28 GIU - È stato definito il programma e restano aperte le iscrizioni al 2° Green Endurance Aci Treviso Campionato Italiano Economy Run - energie alternative. L'evento sportivo si svolgerà sabato 2 e domenica 3 luglio lungo le strade della provincia trevigiana e non solo.

Sabato 2 la prima gara avrà inizio alle ore 9, con partenza da Monastier in viale Giovanni XXIII presso l'Hotel Villa Fiorita.

L'arrivo della prima gara è previsto, stesso luogo, intorno alle 18.00 dopo che gli equipaggi hanno percorso tratti stradali per complessivi 305 chilometri. Alle 19.30 verranno esposte le classifiche on line relative alla prima gara. Alle 20 si procederà con le premiazioni della prima gara presso Villa Fiorita. Domenica 3 luglio alle 9 è previsto lo start della seconda ed ultima gara con partenza stesso luogo ed arrivo intorno alle 18.00. Alle 19.30 verranno esposte le classifiche on line. Alle 20.00 si procederà con le premiazioni dei vincitori e partecipanti della seconda gara.

"Green Endurance Aci Treviso costituisce, in provincia, il primo evento e di sport motoristico con auto ad energia alternativa (elettriche - ibride - gpl, gas metano) con l'obiettivo di proporre un modo 'alternativo' di fare sport nel rispetto dell'ambiente", afferma Michele Beni, presidente dell'Automobile Club Treviso. L'equipaggio vincitore sarà quello che dimostrerà di aver avuto il miglior consumo del proprio veicolo su circa 305 km da percorrere per ciascuna gara rispetto alle 2 previste.

(ANSA).