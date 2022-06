Del Vecchio: lutto cittadino e maxischermi per il funerale

(ANSA) - AGORDO, 28 GIU - Sarà proclamato il lutto cittadino ad Agordo (Belluno) giovedì prossimo, 30 giugno, la data stabilita per il funerale di Leonardo Del Vecchio, scomparso a Milano all'età di 87 anni. L'ultimo saluto al fondatore e presidente di Luxottica, colosso dell'occhiale veneto da tre anni fuso con il player francese delle lenti Essilor, si svolgerà con inizio alle 10,30 nel Palaluxottica, una grande struttura polivalente voluta dallo stesso Del Vecchio nelle vicinanze dello stabilimento principale e utilizzata per eventi di vario genere. Il locale può contenere fino a 5 mila persone, ma le attese sono per un'affluenza molto maggiore, considerando che i soli dipendenti di Agordo sono 4.600 a cui vanno aggiunti i lavoratori di Cencenighe (Belluno), Sedico (Belluno) e Pederobba (Treviso). A presenziare saranno anche molti esponenti delle istituzioni, della politica e del mondo della moda, oltre ai privati cittadini. E' prevista perciò l'installazione di più maxischermi per consentire di seguire la funzione religiosa, presieduta dal vescovo di Belluno-Feltre, Renato Marangoni, anche dagli ampi spazi esterni. Per questo, riferisce il sindaco, Roberto Chissalè, sono stati mobilitati tutti i volontari della Protezione Civile oltre alle forze di polizia locale, dato l'impatto che l'evento avrà sulla circolazione e sulla gestione dei parcheggi. Per l'intera durata del funerale tutti gli stabilimenti di Luxottica rimarranno fermi. (ANSA).