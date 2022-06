Covid: Veneto, +6.613 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 25 GIU - Sale ulteriormente in Veneto il numero dei nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, che oggi tocca quota 6.613, mentre sono 3 le vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Resta elevato, quindi, il trend di crescita dei nuovi positivi rispetto ai dati delle scorse settimane. Il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia sale a 1.826.680, quello dei decessi a 14.783. Prosegue l'aumento degli attuali positivi, che ora sono 56.321 (+3.241).

Peggiora il numero delle ospedalizzazioni: i ricoverati in area medica salgono a 549 (+16), quelli in terapia intensiva, 26 (+4). (ANSA).