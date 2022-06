Comunali: Tosi, non strumentalizzare vescovo e religione

(ANSA) - VERONA, JUN 20 - "Suggerisco, da uomo liberale di centrodestra: anziché strumentalizzare il Vescovo o politicizzare la religione, sarebbe più utile dire ai veronesi e alle veronesi come si pensa di risolvere i problemi concreti della città". Lo afferma in una nota Flavio Tosi, ex sindaco di Verona escluso dal ballottaggio alle comunali.

"Sboarina, pensando che gli bastino i suoi voti, ripete il solito errore politico: radicalizzare lo scontro, fondarlo sull'ideologia più retriva. E così si isola a proprio piacimento una delle tante riflessioni di monsignor Zenti sulla famiglia, e la si usa e interpreta a proprio uso e consumo", prosegue Tosi.

