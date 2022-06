Editoria: Athesis premiata ai Global Media Awards

(ANSA) - VERONA, 14 GIU - Il gruppo Editoriale Athesis si è aggiudicato la menzione d'onore all'Inma 2022 Global Media Awards con il progetto pluriennale "Agenda Sostenibilità".

L'iniziativa a sostegno dello sviluppo sostenibile dei territori di competenza della media company - Verona, Vicenza e Brescia - e che ha la finalità di informare, sensibilizzare e incoraggiare i lettori e le realtà locali a partecipare in modo attivo allo sviluppo e alle grandi sfide del futuro, è stata premiata nella categoria Best public relations or community service campaign (Miglior campagna nell'ambito relazioni pubbliche o servizio per la comunità).

Inma 2022 Global Media Awards. International News Media Association è il principale provider di best practice a livello globale per i gruppi media che desiderano migliorare il proprio brand, revenue e audience in un contesto di profondi cambiamenti del mercato. Quella di quest'anno è stata un'edizione record: ha infatti raccolto ben 854 proposte provenienti da 252 news brand di 46 paesi diversi. Tra i partecipanti giornali, magazine, digital media, televisioni e radio.

Il progetto premiato da Inma si articola tre iniziative parallele nelle principali province in cui la media company opera - Agenda Verona, Agenda Vicenza e Agenda Brescia - che attraverso un piano editoriale multicanale si danno l'obiettivo di definire per ciascun territorio l'agenda sostenibile dei prossimi anni, coinvolgendo nel percorso gli stakeholder locali e il grande pubblico. (ANSA).