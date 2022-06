Covid: Veneto, 2.001 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 09 GIU - La curva dei nuovi contagi Covid sembra esseri stabilizzata intorno alla quota dei 2.000 giornalieri in Veneto. I casi di positività nelle ultime 24 ore sono 2.001 (ieri erano stati 1.966), un rialzo rispetto alle ultime settimane. Si registrano anche 5 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il conteggio delle infezioni dall'inizio della pandemia si aggiorna a 1.767.654, quello delle vittime a 14.731.

Il dato positivo riguarda i numeri ospedalieri. Sono 465 (-19) i malati Covid ricoverati in area medica, mentre sono 23 (-1) quelli in terapia intensiva. Non si ferma invece la risalita degli attuali positivi: sono 27.587, 785 più del giorno precedente. (ANSA).