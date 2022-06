Calcio: ex Venezia Paolo Zanetti sposo in Laguna

(ANSA) - VENEZIA, 02 GIU - Fiori d'arancio in casa Paolo Zanetti. L'ex allenatore del Venezia, che voci danno in procinto di sbarcare all'Empoli, oggi ha sposato in laguna Alice, mamma della loro piccola Rebecca.

La chiesa scelta - testimonianza diretta di quanto il tecnico sia legato alla città - è stata quella del Redentore. Si tratta della basilica che si trova nell'isola della Giudecca, e che alcuni anni fa ha già fatto da cornice ad un altro matrimonio del mondo del calcio, quello dei coniugi Morata. (ANSA).