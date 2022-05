Salone Nautico Venezia: premiata barca più bella dell'anno

(ANSA) - VENEZIA, 31 MAG - La Azimut Trideck, un'imbarcazione di 38 metri, innovativa e con un sistema di power management per ridurre i consumi e abbattere le emissioni, ha vinto nella 'Superyacht' il premio "Barca dell'Anno", indetto dalla rivista 'Vela e Motore'. Il riconoscimento è stato assegnato ad Azimut Benetti group, rappresentato da Federico Lantero. Nel corso del Salone Nautico di Venezia. Altri premi sono andati al motoscafo di Venmar, con motore Yamaha, per la categoria 'prodottio o imbarcazione', e al progetto di colonnine elettriche di ricarica di Acqua Super Power.

Un'edizione, quella del premio 'Barca dell'Anno' che in questo 2022 ha privilegiato soprattutto le soluzioni green per la nautica. A decidere i vincitori una giuria composta da Paola Gualeni, Carlo Nuvolari cofondatore di Nuvolari Lenars, Giorgio Gallo di Yachting Italy & South Centre Head Rina, e Gianni Darai, consigliere di Assonautica Venezia. (ANSA).