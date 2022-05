Ue: Conte, su tetto al prezzo Draghi non deve mollare

(ANSA) - VERONA, 30 MAG - "Noi abbiamo assolutamente bisogno di questa svolta europea per affrontare l'emergenza energetica.

Occorre una strategia comune con un price cap, un tetto calmieratore, un piano di acquisto comune del gas, stoccaggi in comune. Draghi non deve mollare fino a quando non otterrà questo nelle conclusioni, nero su bianco". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando a Verona a margine di un incontro elettorale.

"Il nostro presidente del Consiglio oggi deve sentire la forza di tutta una nazione, la nazione Italia, che lo sostiene", ha concluso Conte.

L'ex premier, in città per ribadire il sostegno del Movimento 5 Stelle al candidato sindaco del centro sinistra, Damiano Tommasi, è stato accolto in Piazza Bra da un piccolo bagno di folla. Molti i giovani studenti che hanno chiesto di fare un selfie con l'ex presidente del Consiglio.. Nella sua visita Conte è stato accompagnato dal ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. (ANSA).