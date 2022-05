Covid: Veneto, 4.464 contagi e 8 decessi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 06 MAG - Un leggero calo, ma continuano ad essere molti i contagi Covid registrati in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono 4.464 i nuovi contagi (ieri erano 5.344), e 8 le vittime. Lo riferisce il report della Regione. Il totale delle persone colpite dal virus dall'inizio dell'epidemia è di 1.694.104, quello dei decessi 14.500.

Continua la discesa degli attuali positivi, ora a quota 62.341 (- 753). Flettono anche i dati clinici, ma solo per i reparti di area medica, dove sono ricoverati 839 (-34) pazienti Covid, mentre aumentano quelli in terapia intensiva, 38 (+3).

La campagna vaccinale si conferma ormai su numeri residuali: nella giornata di ieri sono state 938 le somministrazioni, in prevalenza (873) terze dosi. (ANSA).