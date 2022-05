Incidenti montagna:cade da via ferrata e muore nel vicentino

(ANSA) - VICENZA, 05 MAG - Un escursionista che si trovata lungo la ferrata Angelo Viali sul Monte Gramolon a Crespadoro (Vicenza) è morto dopo essere caduto. A seguito della chiamata di un gruppo di ragazzi, che avevano scorto un corpo inanimato in un canale, è scattato l'allarme che ha portato gli uomini del Soccorso Alpini a recuperare la salma, al momento non sono note le generalità della vittima. L'elicottero di Verona emergenza, dopo aver imbarcato un soccorritore in supporto alle operazioni, ha sorvolato il punto indicato, individuando l'escursionista privo di vita. Perfettamente attrezzato da ferrata, per motivi ancora al vaglio, l'escursionista deve essere ruzzolato per un'ottantina di metri all'interno del canale riportando traumi fatali. (ANSA).