Vicenza, cabina di regia per 30 progetti finanziati da Pnrr

(ANSA) - VICENZA, 03 MAG - Sarà una cabina di regia a gestire a Vicenza i 30 progetti di rigenerazione urbana che beneficiano di un finanziamento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per un ammontare di 19.750.000 euro. Lo ha deciso la giunta comunale, per garantire la massima efficacia all'attuazione dei progetti.

"Dotandoci di una struttura di coordinamento e direzione dei progetti finanziati dal Pnrr - commenta il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco - passiamo dalla fase della pianificazione a quella più specificatamente operativa. Obiettivo della cabina di regia sarà infatti quello di assicurare la massima efficacia ed efficienza nella gestione delle attività preordinate all'attuazione dei progetti. Il Pnrr è una grande opportunità per il nostro territorio, un'importante scommessa fondata su risorse economiche certe".

La cabina di regia, che sarà coordinata da direttore generale e segretario generale, e composta dai direttori dei servizi coinvolti nella redazione degli interventi, avrà funzioni direttive per l'attuazione dei singoli progetti e delle procedure amministrative, e funzioni operative a supporto della loro realizzazione. (ANSA).