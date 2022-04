Pnrr: progetto integrato per potenziamento turismo Delta Po

(ANSA) - VENEZIA, 19 APR - Accrescere l'attrattività turistica e contribuire allo sviluppo delle aree del Parco del Delta del Po attraverso una serie di interventi sinergici che comprendono il potenziamento di tre elementi strategici: le ciclabili, l'offerta storico-culturale e museale attraverso l'infrastrutturazione dei cammini e le ciclovie, e per terzo dei percorsi turistico-naturalistici ed escursionistici e del sistema di visita e di accoglienza. Sono gli obiettivi della strategia condivisa per l'attuazione del "Progetto integrato per il potenziamento dell'attrattività turistica del Delta del Po" approvato dalla Giunta veneta e condiviso da Regione del Veneto e dell'Emilia-R. con gli Enti regionali del Parco Delta del Po.

Il Progetto è ricompreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Pnrr.

"Si tratta di un importo complessivo di 55 mln di euro - spiega l'assessorato ai Parchi del Veneto -. Per il Delta del Po è un'occasione preziosa per fare investimenti importanti capaci di rendere l'area, una delle più grandi riserve europee di zone umide e già patrimonio dell'Unesco". Il documento fissa gli obiettivi generali: aumentare e diversificare l'offerta culturale nelle principali città metropolitane interessate dagli interventi, ma anche riqualificare immobili in disuso e rigenerare aree degradate; incrementare i visitatori in città in parte escluse dai grandi flussi turistici o in aree marginali delle città d'arte; aumentare la mobilità dolce come treni storici e itinerari culturali per permettere la diversificazione di fruizione del patrimonio con estensione della stagionalità sia da un punto di vista temporale sia tipologico. Favorire la creazione di un Distretto culturale per la valorizzazione del territorio e del turismo. "Il progetto - aggiunge l' assessorato - punta a evidenziare gli elementi di attrattività del territorio del Delta del Po, mentre il secondo passo sarà quello di collegare tali elementi definendo una rete di raccordo tra essi e le altre mete turistiche nazionali o le grandi città e gli aeroporti. Verranno recuperate linee ferroviarie storiche e realizzate opere infrastrutturali e accessorie necessarie ad assicurare la piena valorizzazione di alcuni cammini. Il terzo passo sarà creare una governance del Distretto capace di valorizzare l'intera offerta turistico-culturale". (ANSA).