Vinitaly: Coldiretti; giovani agricoltori, 1 su 10 è vigna

(ANSA) - VERONA, 12 APR - Un giovane agricoltore su 10 possiede una vigna, la coltivazione più diffusa nelle aziende condotte da under 35. È quanto emerge da una analisi di Coldiretti in occasione della degustazione dei vini organizzata dai giovani imprenditori a casa Coldiretti al Vinitaly, con una selezione dei prodotti delle nuove generazioni di viticoltori provenienti da tutta la Penisola I giovani che possiedono una vigna sul territorio italiano sono oltre 5500, e spesso sono impegnati a produrre vini di alta qualità.

L'elemento che caratterizza maggiormente la nuova stagione del vino italiano - continua la Coldiretti - è l'attenzione verso la sostenibilità ambientale, le politiche di marketing, anche attraverso l'utilizzo dei social, e il rapporto con i consumatori. Una cantina under 35 su tre (31%) esporta all'estero, contro il 20% della media generale delle aziende vitivinicole italiane, secondo il rapporto del Centro Studi Divulga.

E i giovani in vigna paiono reggere meglio la crisi scatenata dal conflitto in Ucraina, con il 53% che dichiara di avere una situazione economica soddisfacente contro il 43% del totale nazionale.

Nonostante ciò - continua Coldiretti - oltre un giovane su due (52%) dichiara comunque di aver registrato un calo delle vendite. (ANSA).