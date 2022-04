Garavaglia,vino è stile vita italiano che Usa ci invidiano

(ANSA) - VERONA, 12 APR - "La parola chiave nel settore del vino è qualità, aspetto che si incrocia proprio con gli esiti dell'ultimo rapporto del Censis: la socialità. I giovani vivono il rapporto con il vino non come modalità di evasione, com'era fino a qualche anno fa, ma come strumento per divertirsi e stare bene insieme. Esattamente ciò che gli americani, in generale gli stranieri, invidiano quando da noi: il 'buon vivere' che c'è in Italia". Lo ha detto il ministro del turismo Massimo Garavaglia, intervenendo oggi al Vinitaly alla presentazione del rapporto Enpaia/Censis sui giovani e il vino.

Per vincere la sfida della promozione, ha sottolineato Garavaglia, "servono però qualità ed organizzazione.

Quest'anno, per la prima volta su 6 edizioni, ospitiamo ad Alba l'evento mondiale sull'enoturismo. Questo è il massimo della promozione. Ci hanno dovuto mettere 6 anni quelli di Wto - l'organizzazione mondiale del Turismo - per venire in Italia.

Come mai ? Bastava chiedere. Non è che se non lo chiedi gli altri vengono qui". (ANSA).