Maltempo: nevicata fuori stagione ad Asiago

(ANSA) - VICENZA, 09 APR - Una nevicata fuori stagione ha interessato oggi l'Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza), con i fiocchi bianchi caduti sino a 900-1000 metri, che hanno trasformato anche Asiago, il capoluogo, in un quadro tipicamente invernale. Più cospicua la precipitazione nevosa sui comprensori in quota, sopra i 1400-1500 metri, dove la neve accumulata durante l'inverno è ancora presente sulle piste da sci. Proprio questa ulteriore nevicata potrebbe spingere gli impiantisti ad aprire le piste nel prossimo week-end, quello coincidente con le festività pasquali, anche se una decisione definitiva sarà presa tra giovedì e venerdì in base alle condizioni climatiche e in particolare alle temperature. Molto probabile invece, sempre per Pasqua, l'apertura dei principali centri fondo dell'Altopiano.

