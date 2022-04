Cicutto, alla Biennale Arte non ci sarà la Russia

(ANSA) - VENEZIA, 07 APR - "La Biennale è il luogo della diplomazia culturale. È un conflitto difficile da conciliare, faccio sapere che il padiglione dell'Ucraina ci sarà, ma quello della Russia no". Lo ha detto il presidente della Biennale Roberto Cicutto, riferendosi alla imminente Biennale Arte, durante la presentazione della nuova Biennale Teatro, Danza e Musica.

Cicutto ha poi spiegato che verrà dato spazio alla Biennale College: "Si apre ai giovani artisti che già sanno di esserlo, una straordinaria opportunità per inserire gli artisti in un circuito internazionale, con giovani che vengono da tutto il mondo. Molti infatti hanno trovato prospettive lavorative e molti hanno visto rappresentati i loro sforzi".

Il presidente dell'ente culturale veneziano ha posto l'accento proprio sul College, interpretato come il futuro dell'arte. Non a caso, il ministero della Cultura ha riconosciuto "un finanziamento - ha detto - a valere sul Fondo complementare al Pnrr che da quest'anno a tutto il 2026 sosterrà la crescita del progetto Biennale College dedicato a danza, musica e teatro". (ANSA).