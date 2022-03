Vino: Vinitaly-Nomisma, lo consumano 9 su 10, più del pre-Covid

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Come prima, più di prima: il gradimento degli italiani per il vino rimane altissimo, ancora più alto rispetto all'ultimo periodo pre-Covid. Nell'ultimo anno l'89% degli italiani ha infatti bevuto vino - dato in crescita rispetto a tre anni fa - per effetto soprattutto di un'impennata della platea di giovani maggiorenni, protagonisti di un approccio moderato e consapevole. Lo dice l'ultima indagine "Gli italiani e il vino", presentata oggi a Roma alla conferenza stampa della 54/a edizione di Vinitaly dall'Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor.

Dal sondaggio emerge un quadro di immutata passione verso il bere di Bacco a cui si aggiunge una accresciuta curiosità da parte dei giovani. Rispetto al 2019 i consumatori appartenenti a Generazione Z e Millennials (18-41 anni) sono infatti considerevolmente aumentati sul piano numerico (dall'84% al 90%) ma non sulle quantità, mentre rimane invariata l'incidenza dei consumatori della Generazione X (89%, 42-57 anni) e si abbassa la quota dei Baby Boomers (over 57 anni), che perdono il primato della numerosità (non della frequenza al consumo) passando dal 93% al 90%.

Per il responsabile di Nomisma Wine Monitor, Denis Pantini "La crescita dei vini premium in Gdo, a partire dagli spumanti, è un'eredità che il Covid ci lascia e che, unita alla ripresa dei consumi fuori-casa, può condurre a un incremento nel valore di mercato del vino consumato in Italia, oggi pari a 13,8 miliardi di euro, il 7% in meno di quanto raggiunto nel 2019".

