Aereo supera barriera suono, forte boato spaventa Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 21 MAR - Un forte boato ha scosso Venezia attorno alle 14.30. Il botto è stato udito dalle isole della laguna alla terraferma, suscitando preoccupazione nei residenti.

In molti hanno chiamato i centralini delle forze dell'ordine.

L'evento, tecnicamente un 'boom sonico', è stato causato da un caccia Eurofighter dell'Aeronautica, di stanza ad Istrana (Treviso), in missione pianificata. Il velivolo ha superato la barriera del suono all'altezza di Chioggia, generando un bang sonico a circa 14mila metri di quota, nello spazio aereo sovrastante la parte nord del mare Adriatico. Il volo, informa l'Aeronautica, "regolarmente autorizzato e condotto nel rispetto delle regole in vigore, rientra tra le normali attività addestrative per il mantenimento della prontezza operativa dei Reparti impegnati nella difesa dello spazio aereo nazionale".

(ANSA).