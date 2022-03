Nei cantieri Vittoria nasce super yacht da 32 metri

(ANSA) - ROVIGO, 15 MAR - Con la cerimonia della posa della chiglia presso il cantiere nautico di Vittoria Yachts di Adria (Rovigo), è iniziata la costruzione di un superyacht di 32 metri. L'imbarcazione si chiama Veloce 32 RPH, custom disegnato interamente dallo studio di architettura e ingegneria navale Hydro Tec, la conclusione dei lavori è prevista per gennaio 2024.

Realizzato on spec, Veloce 32 RPH è pensato per armatori che richiedono uno yacht Made in Italy realizzato con cura e artigianalità, secondo standard d'esecuzione che provengono da oltre 100 anni di esperienza nella costruzione navale, con grande attenzione anche alle alte prestazioni in navigazione, come preannuncia il suo nome. (ANSA).