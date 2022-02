Contrabbando: Gdf scopre base per 12 mln pacchetti sigarette

(ANSA) - VENEZIA, 17 FEB - La Guardia di Finanza di Padova, in collaborazione con i Comandi Provinciali di Firenze e Trieste, ha concluso un'operazione contro il contrabbando di sigarette tra l'Italia e l'Est Europa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo, individuando a Montagnana (Padova) una "base" logistica per lo stoccaggio di materiali per il confezionamento di oltre 12 milioni di pacchetti di sigarette.

Se immesse sul mercato, le 'bionde' avrebbero fruttato oltre 36 milioni di euro, e una evasione delle imposte pari a 45 milioni circa.

La banda, composta da cittadini italiani, moldavi e rumeni, era stata seguita da tempo attraverso appostamenti e pedinamenti, con attività tecniche in collaborazione con il Gico di Firenze. E' stato così individuato il capannone di un'azienda operante nel settore delle materie plastiche, dove erano stati visti arrivare oltre 600 bancali di semilavorati per sigarette.

Verso ferragosto, in poche ore sei autoarticolati carichi di merce usciti dal deposito sono stati fermati in provincia di Gorizia, e nelle province di Venezia e Padova.

Gli autisti avevano diversi telefoni cellulari, denaro contante e di 70 targhe romene, risultate falsificate. Sono stati sequestrati tutti i materiali: filtri, bobine di carta e pellicole di alluminio, con pacchetti pretagliati di marca "Marlboro Rosse", "Marlboro Gold" e "Richmond", destinati al mercato inglese.

Otto persone sono state dneunciate per concorso in contrabbando di tabacchi lavorati esteri, introduzione nel territorio dello Stato di marchi contraffatti e ricettazione.

(ANSA).