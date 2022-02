Via a Carnevale di Venezia con luci e colori in Canal Grande

(ANSA) - VENEZIA, 13 FEB - Opening Parade, con il prologo "Venezia lux futura" ha aperto ufficialmente stasera le danze del Carnevale di Venezia 2022, "Remember the Future".

Un corteo acqueo composto da venti imbarcazioni tipiche della laguna veneziana, partito alle 19 da Ca' Vendramin Calergi, è scivolato lungo le acque del Canal Grande, snodandosi in un percorso che ha visto il momento più emozionante quando una sfera volante illuminata è stata liberata per ondeggiare nei cieli veneziani, regalando un'atmosfera onirica alla città.

Nel corteo acque sul Canal Grande, i personaggi e i simboli che nel tempo hanno contribuito a rendere il Carnevale veneziano uno dei più celebri e amati al mondo.

A fianco della 'Serenissima' della Regata Storica e di due magnifiche Bissone, la Veneziana e la Bizantina, hanno sfilato in apertura la Pantegana della Festa, affiancata da due imbarcazioni con a bordo i Medici della Peste, il Toro della Compagnia dell'Arte dei Mascareri.

Al corteo ha preso parte anche la Maria del Carnevale 2021, Mara Stefanuto, su una grande altalena. La giovane ha indossato, indossando un costume creato per l'occasione dall'Atelier Stefano Nicolao. (ANSA).