Sequestrati 45 chili droga a Vicenza, due arresti

(ANSA) - VICENZA, 08 FEB - Un maxi sequestro di 45 chili di marijuana e hashish con arresti in flagranza di due uomini: è il bilancio di un'indagine della Guardia di Finanza di Vicenza.

Nella casa circondariale del capoluogo berico sono ora rinchiusi un cittadino italiano e uno serbo, accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga è stata rinvenuta in altrettante abitazioni di un serbo, a Vicenza e a Chioggia (Venezia). Secondo quanto emerso, lo stupefacente, destinato soprattutto al mercato di Vicenza, arrivava dall'estero anche nei camion utilizzati per il trasporto merci in ambito europeo.

Nell'inchiesta è emerso che un garage dell'abitazione di Vicenza veniva utilizzato per nascondere considerevoli quantità di marijuana e di hashish, che poi veniva distribuita ai pusher della zona i quali, a loro volta, la rivendevano al dettaglio ai consumatori soprattutto dell'area di Campo Marzo e della stazione ferroviaria, oltre che in altre aree della provincia veneziana. (ANSA).