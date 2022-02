Venezia: Zanetti, non possiamo aspettare a fare punti

(ANSA) - VENEZIA, 05 FEB - Oltre a Vacca e probabilmente Ullmann, anche Kyine non sarà a disposizione del tecnico del Venezia Paolo Zanetti per la partita in casa di domani contro il Napoli. Mentre sicuri di partire dal primo minuto saranno Lezzerini e Ebuhei.

Sarà una gara necessariamente diversa da quella dell'andata: "Siamo un'altra squadra, come lo è anche il Napoli. Ora non possiamo più aspettare per far punti, abbiamo davanti una squadra meravigliosa, di talento, ma la scorsa settimana dal letto ho visto i miei vender cara la pelle con la prima in classifica", ha affermato Zanetti. Dopo la fine del mercato, il tecnico lagunare confida: "È stato un buon mercato, abbiamo cercato di metter dentro giocatori in base alle nostre risorse, facendo il massimo che potevamo fare. Abbiamo fatto buone cose nel complesso".

Per quel che riguarda Nani, il giocatore più in vista, Zanetti ha commentato: "Lo stiamo conoscendo, non è facile diventare leader entrando in una squadra in corsa, lo spogliatoio ha i suoi equilibri. Lui è un leader tecnico, spinge molto, si è presentato molto bene, lavora forte, deve solo metter minuti in partita, ma è integro e sta bene, qualitativamente chi può prender per mano è lui, il campione è lui". (ANSA).