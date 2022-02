Smog: in Veneto "semaforo verde" sulla qualità dell'aria

(ANSA) - VENEZIA, 04 FEB - "E' scattato, finalmente, il semaforo verde in Veneto per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria. Ad aiutare la nostra regione è la mutazione delle condizioni metereologiche. La ventilazione in corso sta favorendo in queste ore la dispersione delle polveri sottili rendendo più sana l'aria che respiriamo". Lo rileva l'assessore regionale all' Ambiente, Gianpaolo Bottacin, alla luce del nuovo bollettino di Arpav.

La stabilità atmosferica che per più di due settimane ha interessato il Veneto e altre regioni del bacino padano - sottolinea l'Agenza regionale per l'ambiente - si è attenuata mettendo fine al prolungato episodio di superamento dei limiti, che comunque si è attestato spesso su valori di poco superiori alla norma.

A partire dai primi giorni di febbraio, il Veneto è stato interessato dal passaggio di alcuni impulsi di aria fredda in quota, associati ad una depressione sull'Europa orientale. Essi hanno determinato un calo delle temperature in quota, con conseguente attenuazione dell'inversione termica, e fasi di rinforzo dei venti anche in pianura, generando condizioni favorevoli al ricambio di massa d'aria e alla dispersione degli inquinanti. Nel fine settimana il tempo sarà variabile, la ventilazione sarà più modesta rispetto a giovedì, specie oggi e domani quando i venti saranno deboli o solo temporaneamente moderati. Le condizioni meteorologiche saranno quindi meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti rispetto a giovedì, ma non particolarmente critiche per il ristagno. Dalla serata di domenica una nuova intensificazione dei venti potrà determinare nuovamente condizioni favorevoli al rimescolamento atmosferico e alla dispersione delle polveri sottili. (ANSA).