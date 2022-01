Covid: Veneto, brusco calo nuovi casi (+4.877), 23 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 31 GEN - Brusco calo dei nuovi contagi da Covid-19 in Veneto nelle ultime ore: il bollettino regionale segna +4.877, tipico della domenica, ma lunedì scorso i nuovi casi erano stati 6.118. Il totale dei casi da inizio pandemia è a 1.151.107.

Si contano 23 decessi, con il totale delle vittime a 13.169.

Gli attuali positivi sono 247.513, oltre tremila in meno di ieri.

Sale l'occupazione dei reparti non critici, con 1.798 ricoverati (+39), mentre scendono (-5) le terapie intensive, con 180 pazienti. (ANSA).