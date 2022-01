Veneto, 19.820 nuovi contagi e 36 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 26 GEN - Scendono di qualche migliaio nelle ultime 24 ore i contagi Covid in Veneto, 19.820, rispetto ai 24.312 di ieri. Un dato che porta il numero complessivo degli infetti da inizio pandemia a 1.083.850. Sempre alto il numero delle vittime, 36, per un totale di 13.044 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sul fronte ospedaliero si segnalano,1.854 (+24) pazienti in area medica, e 189 (-5) in terapia intensiva. Sono invece 34.251 le dosi di vaccino inoculate ieri nella regione, dato che porta il totale a quota 10.210.750. (ANSA).