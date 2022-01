Inter-Venezia 2-1: Bertolini, avremmo meritato il pareggio

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - L'inter ha battuto il Venezia per 2-1 in uno degli anticipi della 23/a giornata del campionato di serie A..

Ospiti in vantaggio al 19'pt con Henry, pareggio di Barella al 40'. Nella ripresa il gol della vittoria nerazzurra aarriva al 90' con un colpo di testa di Dzeko. Amaro il commento di Alberto Bertolini, il vice di Paolo Zanetti, oggi assente sulla panchina veneziana per la positività al Coivd.

"C'è molto dispiacere, è stata una settimana difficile, un punticino forse lo avremmo meritato nonostante fatica e sofferenza - le parole di Bertolini -. Ci siamo arrivati vicini, peccato. Dobbiamo essere contenti e orgogliosi, anche Zanetti lo ha detto, questa è una base per costruire la salvezza". "Venire a San Siro troppo spavaldi poteva essere un errore, abbiamo deciso di usare la difesa a 3 per dare aggressività per 90 minuti - continua -. Questa continuità ci ha portato quasi a fare un'impresa. I ragazzi hanno messo subito la testa sul campo, oggi abbiamo fatto il massimo, purtroppo non è bastato".

