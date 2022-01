Salesiani a Dubai per evento Expo in scia a Laudato si'

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 18 GEN - Sono volati a Dubai, per l'incontro internazionale con le università sostenibili 16 studenti dell'istituto Universitario Salesiano di Venezia.

Insieme al direttore don Nicola Giacopini, parteciperanno all'evento organizzato dalla Rus, Rete delle Università Sostenibili, oggi a Expo Dubai 2020 nell'ambito della Global Goals Week. Il loro contributo all'evento prenderà forme diverse: dalla presentazione di un progetto di comunicazione social legata ai temi della sostenibilità, della lotta all'inquinamento fino all'ecologia integrale fino alla proposta di installazioni fisiche interattive in ambito di visual green communication rivolte ai visitatori di Expo.

A Dubai è presente anche Cube Radio con il direttore Marco Sanavio e gli studenti collaboratori, per divulgare i temi cari alla 'Laudato Sì' di Papa Francesco, in collaborazione con Vaticannews. "La partecipazione di numerosi nostri studenti ad Expo Dubai è un'occasione straordinaria di formazione sui temi della sostenibilità, dell'ecologia integrale, della lotta all'inquinamento, tanto cari all'Enciclica Laudato Sì, da cui ha preso avvio il Progetto Iusve Ecologia integrale e nuovi stili di vita - dice Giacopini - la nostra presenza non si limita solo alla formazione: i nostri studenti, coordinati da Marco Sanavio e dal prof. Paolo Schianchi daranno un contributo fattivo e professionale con progetti di comunicazione social e visual e con le trasmissioni della nostra Cube Radio".

Il Forum che si tiene oggi all'Expo di Dubai, "Universities in action for the Un 2030 Agenda", è organizzato dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile in collaborazione con il Padiglione Italia e l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS) nella vetrina internazionale del Padiglione Italia. Il Forum è patrocinato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e dal ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Prenderanno parte, tra gli altri: Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della ricerca, Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Maurizio Tira, Delegato per gli Affari internazionali della Conferenza dei Rettori, Alyssa Gilbert, Chair di Cop26 Universities Network, Imperial College London.

