Banca Etica: lancia 5 mln obbligazioni per diritto alla casa

(ANSA) - VENEZIA, 13 GEN - Banca Etica ha lanciato un prestito obbligazionario subordinato con l'obiettivo di raccogliere 5 milioni di euro da destinare al finanziamento di progetti per il diritto all'abitare e il social-housing.

La proposta si rivolge a chi desidera investire i propri risparmi con la certezza di sapere che saranno impiegati per finanziare progetti per rendere disponibili alloggi a nuclei familiari con difficoltà abitative, e per esperienze che promuovono un modo diverso di abitare.

La durata del prestito è di 8 anni, con tasso annuo lordo dell'1,504% (rendimento effettivo netto 1,112%); il periodo di collocamento va dal 12 gennaio al 21 marzo 2022, con data godimento 25 marzo 2022.

Nel credito a favore del diritto alla casa e del social housing, Banca Etica nel 2020 ha finanziato con oltre 20 milioni di euro 31 organizzazioni. Ulteriori 2,5 milioni sono stati accordati a 16 organizzazioni che hanno dato alloggio a 378 nuclei familiari. Nel 2020, Banca Etica ha erogato mutui prima-casa per oltre 61 milioni di euro, di cui oltre 35 milioni per mutui assistiti da garanzia Comsap a favore di giovani in condizioni di precarietà reddituale e patrimoniale. (ANSA).