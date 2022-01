Speedline: Ronal ritira decisione chiusura

(ANSA) - VENEZIA, 07 GEN - E' stata ritirata la decisione della multinazionale svizzera Ronal di chiudere lo stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala (Venezia). Lo ha comunicato l'amministratore delegato del gruppo, questo pomeriggio, al termine dell'incontro in videoconferenza convocato dal Mise per la vertenza.

Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti della Fiom e della Cgil nazionali e veneziana. Speedline, produttrice di cerchioni in lega per auto sportive e di lusso, impiega oltre 800 lavoratori tra diretti, somministrati e nell'indotto.

(ANSA).