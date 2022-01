Intesa: 5 mln a Novamobili per investimenti green

(ANSA) - VENEZIA, 03 GEN - La crescita sostenibile è al centro del progetto di crescita di Novamobili, azienda di Pieve di Soligo (Treviso) del Gruppo Battistella, leader in Italia nei sistemi di arredamento, finanziato da Intesa Sanpaolo con 5 milioni di euro, assistito dalla Garanzia Green di Sace.

L'intervento rientra nell'ambito dell'impegno del Gruppo bancario per dare supporto agli investimenti legati al Pnrr. Al centro degli investimenti dell'azienda trevigiana la riqualificazione completa di un immobile produttivo con logiche di sostenibilità.

Nello scorso mese di ottobre, Battistella e Novamobili hanno sottoscritto con Intesa Sanpaolo un accordo di collaborazione nell'ambito del "Programma Filiere" a beneficio di circa 40 fornitori strategici dell'azienda, per favorirne l'accesso al credito.

Gli interventi finanziati, grazie all'impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico, rientrano negli obiettivi del Green New Deal, il piano che promuove un'Europa circolare, moderna, sostenibile e resiliente, in cui Sace riveste un ruolo centrale rilasciando 'garanzie green' su progetti domestici in grado di agevolare la transizione. (ANSA).