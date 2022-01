In coma dopo lite, aggressore arrestato per tentato omicidio

(ANSA) - VICENZA, 02 GEN - E' stato accusato di tentato omicidio il 48enne che la notte di Capodanno a Vicenza ha picchiato selvaggiamente un conoscente di 51 anni che ora si trova ricoverato, in gravi condizioni, all'ospedale berico.

L'arresto dell'indagato è stato convalidato oggi. Alla base della lite tra i due, già noti alle forze dell'ordine, futili motivi, pare per una questione di droga. La vittima era andata a trovare il 48enne per trascorrere la notte di San Silvestro e dopo un paio d'ore passata la mezzanotte sono venuti alle mani.

Il frastuono proveniente dall'appartamento ha allarmato i vicini di casa che hanno chiamato il 113. Sul posto sono intervenute le 'volanti', mentre il caso è ora seguito dalla squadra Mobile.

