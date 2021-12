Confindustria dona furgone a alpini. Bonomi, impegno su povertà.

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Confindustria ha donato all'Associazione Nazionale Alpini sezione di Vicenza un furgone, consegnato dal presidente Carlo Bonomi, che verrà utilizzato per la distribuzione di pasti e generi alimentari per i più fragili e per le persone affette da disabilità. L'iniziativa di responsabilità sociale è nata a seguito della giornata Nazionale degli Alpini, celebrata a Milano l'11 maggio del 2019 presso l'auditorium di Assolombarda che ha ospitato il concerto della fanfara storica della sezione di Vicenza.

"Gli Alpini - commenta Bonomi - rappresentano il volto del coraggio e della solidarietà dell'Italia. Uno spirito di responsabilità che ci accomuna a loro come imprenditori e che ci muove ogni giorno a dedicare un forte e convinto impegno alla nostra comunità e al territorio. Più di un milione e ottocentomila italiani sono in povertà e questa è una priorità che ci deve vedere tutti uniti, fare squadra".

In tema, sull'impegno di Confindustria sul fronte della responsabilità sociale, è di pochi giorni fa la consegna da parte del presidente Carlo Bonomi di un contributo economico all'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari dell'Esercito. (ANSA).