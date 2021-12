Coppa Italia: 3-1 alla Ternana, Venezia agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Il Venezia batte 3-1 (0-0) la Ternana al 'Penzo' e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà l'Atalanta. In gol per i veneti Heymans, Crnigoj e Forte. Di Pettinari il temporaneo pareggio degli umbri. (ANSA).