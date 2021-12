Norauto Italia festeggia 30 anni di attività

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Norauto, gruppo che opera in Europa per la vendita e l'installazione di accessori e ricambi per l'auto, festeggia fino al 6 gennaio i 30 anni di attività in Italia.

Nata a Torino nel dicembre 1991 dopo la rilevazione di un centro auto presente all'interno del centro commerciale Porte di Torino, Norauto Italia ha iniziato dal capoluogo piemontese la sua espansione nel nord Italia. Tra il 2000 e il 2010 l'attuale amministratore delegato Jean-Luc Dony ha inaugurato ben 19 nuove aperture tra centro e nord Italia, mentre nell'ultimo decennio sono stati più di 10 i nuovi centri inaugurati in tutto il territorio nazionale, tra cui il primo negozio digitale e il primo Norauto di prossimità, sviluppato a Torino in Corso Novara, per soddisfare il cliente che cerca una soluzione unica negozio + officina all'interno dello stesso punto anche in centro città, così come i Norauto Mobility Lab, spazi interamente dedicati alla vendita e alla manutenzione del segmento due ruote per favorire la mobilità alternativa e sostenibile.

Norauto Italia ha 39 punti vendita all'interno di 8 regioni italiane (15 in Lombardia, 9 in Piemonte, 5 in Emilia-Romagna, 4 in Veneto, 2 nel Friuli-Venezia Giulia e 2 nel Lazio, 1 in Toscana e 1 in Abruzzo), dove sono impiegati circa 700 dipendenti. Dal sito e-commerce www.norauto.it è possibile acquistare prodotti e prenotare servizi di assistenza e manutenzione (anche a domicilio). Per celebrare la ricorrenza Norauto Italia ha deciso di lanciare un concorso che offre la possibilità di vincere numerosi premi, come bici elettriche, monopattini elettrici, box da tetto, dispositivi antiabbandono per i bimbi in auto e kit di igienizzazione per smartphone.

(ANSA).