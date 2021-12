Covid: Veneto, forte balzo dei contagi, +2.873 in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 02 DIC - E' una curva in progressiva crescita quella dei contagi da Coronavirus in Veneto. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 2.873. Si contano anche 6 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia sale a 522.687, quello dei decessi a 11.983.

Grosso balzo degli attuali positivi , 33.828, 1.721 più di ieri. Sempre sotto pressione gli ospedali, con 588 (+20) ricoverati in area medica, e 111 (+3) in terapia intensiva.

(ANSA).