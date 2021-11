Confindustria: Bonomi, 'Verona 2040' metodo per sfide del futuro

(ANSA) - VERONA, 29 NOV - "Dobbiamo cominciare oggi a costruire il domani, accompagnando le trasformazioni in atto senza perdere il contesto nel quale ci troviamo. Verona 2040 esprime questa visione prospettica e una progettualità chiara, ben definita nello spazio, nel tempo: la città diventa il punto focale di un percorso di sviluppo, capace di rispondere alle sfide di un mondo che cambia e si evolve velocemente". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo con un videomessaggio, sottolinea così la valenza di 'Verona 2040 - Live & Grow', occasione di confronto organizzata da Confindustria Verona "per offrire a tutti - come sottolinea l'associazione - la possibilità di partecipare ad una riflessione sulla Verona del 2040".

Il leader degli industriali parla dell'iniziativa ricordando l'analisi e le proposte che Via dell'Astronomia ha lanciato con 'Il coraggio del futuro. Italia 2030-2050', "in quel volume - dice - abbiamo voluto sottolineare che le decisioni coraggiose che siamo chiamati ad assumere in questo momento avranno un peso decisivo nei prossimi 10 o 30 anni". E sottolinea il valore del metodo, "inclusivo e aperto a tutti", "coerente con quel modello di collaborazione virtuosa che coinvolge l'intero tessuto sociale che abbiamo sperimentato con successo in pandemia e che si muove nella direzione della corresponsabilità". (ANSA).