Nasce 21Gallery. Arte, impresa, e cause benefiche

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Uno spazio per lanciare artisti contemporanei under 40, sostenere cause benefiche devolvendo almeno il 20 per cento degli introiti, e fare impresa. Nasce a Villorba, nel Trevigiano, il progetto ''21Gallery'' lanciato da Davide Vanin, attivo nel settore della logistica, Massimiliano Mucciaccia, titolare della omonima galleria con sedi a Roma, Cortina, Londra, Singapore e New York, e Alessandro Benetton, fondatore e presidente del gruppo 21 Invest nonché appassionato collezionista d'arte contemporanea. L' inaugurazione è in programma sabato 27 novembre con la mostra ''When Urban attitudes become contemporary art'', curata da Cesare Biagini Selvaggi. Nella Galleria saranno esposti i lavori di ventisei tra i creativi più conosciuti che hanno riversato nell' arte contemporanea le attitudini maturate da writers o urban artist, tra pittura, scultura, figurazione e astrazione, installazione e fotografia, performance e videoarte. ''Quello dei giovani artisti - dice il curatore - è il settore più appassionante ma richiede un sostegno maggiore in questo periodo, perché gli effetti della pandemia lo hanno reso l' anello debole''. Il comitato scientifico della Galleria - di cui fanno parte, tra gli altri, l' architetto David Chipperfield e Alberto Castelvecchi, ex editore ed esperto di comunicazione - vuole lasciare il segno, per questo ogni mostra sarà accompagnata da un libro con saggi e approfondimenti (si comincia con Silvana Editoriale). Accanto all' impegno culturale e sociale - con l' iniziale 20 per cento destinato all' associazione 'Art4sport' presieduta Teresa Grandis, madre della campionessa paralimpica Bebe Vio, che assiste i bambini con protesi d'arto - 21Gallery punta all' obiettivo economico. L' iniziativa dei tre imprenditori si inserisce nel più ampio progetto del Treviso Art Distric (Tad) avviato in un struttura di archeologia industriale per ospitare arte, abbigliamento, food and beverage, ristorazione. (ANSA).