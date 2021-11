Bolsonaro in Veneto: 200 persone per sit-in ad Anguillara

(ANSA) - ANGUILLARA VENETA, 01 NOV - Sono circa 200, secondo le stime delle forze dell'ordine, le persone che stanno partecipando stamane ad Anguillara al sit-in autorizzato davanti alla chiesa contro l'arrivo del Presidente del Brasile Jair Bolsonaro, al quale l'amministrazione comunale consegnerà la cittadinanza onoraria in virtù delle origini padovane dei suoi avi.

Molte le bandiere della sinistra che stanno sventolando mentre i manifestanti prendono la parola man mano per esprimere il loro dissenso alla venuta di Bolsonaro. Numerose le troupe televisive e i giornalisti brasiliani che assistono a quanto sta avvenendo. Tra i presenti vi è anche il consigliere regionale del Pd Andrea Zanoni, noto per le sue battaglie ambientaliste.

(ANSA).