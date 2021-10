Sudan: appello da Venezia per liberazione Marco Zennaro

(ANSA) - VENEZIA, 25 OTT - Un appello per la liberazione di Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano arrestato e tuttora bloccato in Sudan per problemi giudiziari, viene lanciato in queste ore dal Comune di Venezia, tramite l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini "Giungono preoccupanti notizie - scrive Venturini sui propri profili social - di un colpo di stato in Sudan. Khartoum in queste ore è una città ancora meno sicura di prima, con alcune forze militari che hanno arrestato l'attuale premier del governo e i massimi esponenti dell'esecutivo. Sono ore concitate: è urgente un impegno del governo a tutti i livelli per riportare a casa Marco. Non c'è tempo da perdere", conclude. (ANSA).