Green pass: nessun blocco o sciopero a varchi Porto Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 15 OTT - Situazione tranquilla stamane al Porto di Venezia nel giorno di avvio dell'obbligo di green pass.

Tutti i lavoratori dello scalo marittimo lagunare si sono presentati in servizio. "E' una giornata normale - conferma Mauro Piazza, presidente della Nuova compagnia dei lavoratori portuali di Venezia - da noi non ci sono scioperi né blocchi ai varchi di ingresso".

Dei 180 lavoratori che operano nello scalo marittimo (120 dipendenti, 30 portuali di Chioggia e 30 esterni) tutti, con una sola eccezione, sono regolarmente in servizio. (ANSA).