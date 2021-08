Verona: Di Francesco amareggiato, meritavamo di più

(ANSA) - VERONA, 21 AGO - Mastica amaro Eusebio Di Francesco per un debutto sfortunato sulla panchina del Verona nonostante la prestazione di carattere. "Faccio i complimenti ai ragazzi per il grande spirito con cui hanno affrontato la gara. Abbiamo giocato una mezzora straordinaria contro una grande squadra e meritavamo certamente di più. Sono amareggiato - sottolinea - perché la squadra non meritava questa sconfitta in cui la decisione dell'espulsione di Veloso è stata determinante.

Decisione che non condivido. Comunque la squadra ha fatto davvero una grande partita e non meritavamo assolutamente questa sconfitta". (ANSA).