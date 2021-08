Reyer Venezia: Casarin, continuiamo con Tonut

(ANSA) - VENEZIA, 18 AGO - "Abbiamo confermato l'intento di continuare l'impegno insieme, perché è un giocatore protagonista e speriamo continui ad esserlo con i nostri colori". È quanto ha detto il presidente dell'Umana Reyer Venezia, Federico Casarin, rispondendo alle domande sulla 'telenovela' estiva che riguarda Stefano Tonut, guardia orogranata, ambito da grandi club italiani, su tutti l'Olimpia Milano, in occasione del raduno precampionato della squadra.

Per il coach dei lagunari Walter De Raffaele "quando un giocatore diventa Mvp di un campionato è naturale che ci siano molte richieste. Non si è miglior cestista della Lega per nulla.

Io sono felicissimo di averlo in gruppo, perché l'obiettivo della società è quello di avere la squadra più forte possibile.

Sono convinto - ha concluso - che riuscirà a giocare una stagione da protagonista e di alto livello". (ANSA).