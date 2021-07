Covid: Veneto, 629 nuovi casi e +10 ricoveri

(ANSA) - VENEZIA, 31 LUG - Scende rispetto a ieri il numero dei contagi da Coronavirus in Veneto, con 629 nuovi casi in 24 ore - totale a 436.583 - ma risale quello dei ricoverati, con 10 pazienti in più, anche se l'aumento riguarda i reparti non critici (149 posti).

L'incidenza dei positivi sul totale dei tamponi effettuati (38.832) è dell'1,62%.

Il bollettino regionale segnala anche un decesso, con il totale a 11.642 vittime della pandemia. Crescono anche gli attuali positivi (+189), che sono 12.116. Nelle terapie intensive situazione invariata, con 17 ricoverati. (ANSA).