Grandi navi: fonti governo, da agosto spostate a Marghera

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Le grandi navi di dimensioni superiori alle 25mila tonnellate da agosto saranno spostate a Marghera. E' quanto dovrebbe prevedere, riferiscono fonti di governo, il decreto per Venezia atteso questo pomeriggio in Consiglio dei ministri. Si prevedono indennizzi e cassa integrazione per aiutare i lavoratori coinvolti dalla misura.

(ANSA).