Pasqua si allea ad Harrods, apre a Londra

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - La famiglia Pasqua conquista Harrods, l'azienda vinicola veronese ha stretto una partnership con l'iconico department store londinese. Al secondo piano del grande magazzino apre, a partire dal 12 luglio, Pizzeria&Pasqua che sfidando i luoghi comuni porta il vino italiano, con alcune delle etichette più rappresentative della cantina in tavola con alcuni classici del forno a legna, dalla Diavola alla Prosciutto e funghi.

"Grazie alla partnership sinergica che ci lega ad Harrods, avremo la possibilità di far assaggiare a una clientela di altissimo profilo i vini più rappresentativi della nostra cantina. Essere presenti nel luxury retail di Londra, terza città più visitata al mondo, ci permette di raggiungere un target importante in una vetrina internazionale di riferimento per il mondo del vino, oltre ad amplificare il nostro messaggio di eccellenza, dalla nostra continua ricerca di stili di vinificazione innovativi e alla proposta di etichette originali e fuori dagli schemi" spiega l'amministratore delegato di Pasqua Vigneti e Cantine, Riccardo Pasqua. (ANSA).