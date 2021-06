A Venezia le vele di Red Regatta, performance Melissa McGill

(ANSA) - VENEZIA, 20 GIU - Vele rosse sulla laguna di Venezia, di tante tonalità diverse, per mettere in guardia sui rischi, soprattutto legati al turismo, corsi da questo fragile sistema. E' l'edizione 2021 della Red Regatta, una performance velistica ideata dall'artista statunitense Melissa McGill, già nel 2019, in collaborazione con l'Associazione Vela a Terzo di Venezia. Sono state una trentina le barche tipiche della laguna veneziana, sampierote, burci, topette, armate con vela latina detta "a terzo", che hanno veleggiato nelle acque basse tra l'Arsenale e l'isola di Murano, costeggiando l'isola del cimitero di San Michele: le vele sono colorate in tutte le tonalità del rosso su un'idea di McGill. Un modo per difendere il fragile eco sistema lagunare che l'artista vede sempre più minacciato dallo sfruttamento dell'industria turistica. (ANSA).