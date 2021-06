Covid: Veneto, da ieri 130 nuovi casi e 4 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 08 GIU - Sono risaliti oltre quota 100, precisamente sono 130, i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, con 4 decessi. Il dato emerge dal report regionale. Il totale dei contagi da inizio pandemia è di 424.170, quello dei morti è 11.585.

Prosegue la diminuzione di soggetti attualmente positivi, oggi 6.507, -312 in 24 ore. Gli ospedali proseguono a svuotarsi, con 487 ricoveri in area non critica (-19) e 65, invariati, in terapia intensiva. (ANSA).