Serie B: cinque squalificati dopo Venezia-Cittadella

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - ;;Sono cinque i giocatori squalificati dopo la finale di ritorno dei playoff di serie B, Venezia-Cittadella, che ha portato alla promozione in serie A della squadra veneziana. Il giocatore di casa Mattia Aramu, espulso, è stato fermato per due giornate "per avere, al 24' del secondo tempo, indirizzato dalla panchina un'espressione offensiva all'arbitro", scrive nel referto il giudice sportivo di serie B, Emilio Battaglia.

Espulso per doppia ammonizione, starà fermo per una giornata nel prossimo campionato Pasquale Mazzocchi ed il compagno di squadra del Venezia Marco Modolo, oltre al giocatore del Cittadella Manuel Iori, che erano diffidati. Infine, un turno di stop a Antonio Vacca, anche lui del Venezia, "per avere, dalla tribuna, proferito un' espressione blasfema; infrazione rilevata dai collaboratori delle Procura federale". (ANSA).